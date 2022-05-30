Аспиналл: поставил бы на то, что Фьюри «переедет» Нганну, но у Фрэнсиса неплохие шансы

Британский боец UFC Том Аспиналл поделился мнением о возможном поединке между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.



«Кто бы отказался посмотреть такой бой? Я хотел бы, чтобы он прошёл в перчатках для ММА. Я бы болел за Тайсона, но понимаю, что в маленьких перчатках Нганну невероятно опасен. Фьюри если и мог проиграть кому-то в боксе, то только Деонтею Уайлдеру, у которого весьма специфичный стиль. Но у Фрэнсиса тоже нестандартный стиль. Если мы слегка изменим правила и дадим бойцам маленькие перчатки, то у Нганну будет намного больше шансов на победу. Я бы поставил на то, что Фьюри «переедет» Нганну, но у Фрэнсиса неплохие шансы. Я не удивлюсь, если он победит. Он бьёт как грузовик, так что неизвестно, как всё в итоге сложится. Когда бой проходит в маленьких перчатках, все кардинально меняется. Ты никогда не знаешь, чего ожидать», — приводит слова Аспиналла MMAFighting.



Напомним, о желании провести поединок с Нганну Фьюри заявил после победы, одержанной в бою с Диллианом Уайтом в ночь на 24 апреля мск. Кроме того, сразу после этого противостояния Тайсон объявил о завершении карьеры в боксе.