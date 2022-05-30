Магомед Исмаилов показал интенсивную боксёрскую тренировку

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав боксёрскую тренировку.



«Сегодня был хороший день, мой вес сегодня был 101,7 кг, а пару дней назад был 105 кг. Мне хочется ушатать холодильник. Но у меня есть цель, так что холодильнику ничего не угрожает. Провели отличную тренировку с Саней Липовым, он чуть лёгкие не выплюнул, а я пытался как можно активнее расщеплять жир, который напал на меня нежданчиком.



Но жир обречён на поражение, он проиграет мне, сокрушительным образом. А потом мне проиграет Шлеменко, всё пройдёт без травм, я выиграл, Шлеменко заработал — и по домам, все счастливы. Это хороший конец, пусть так и будет», — подписал видеоролик Исмаилов.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.