Брэди: люди думали, что Чимаев будет стрелять лазерами из глаз. Но он человек

Американский боец ММА Шон Брэди считает, что сможет победить шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Как и Чимаев, Брэди ещё не потерпел ни одного поражения в ММА. У него 15 побед подряд. Чимаев одержал 11 побед.



Брэди отметил, что многие болельщики необъективно восприняли победу Чимаева в поединке с Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC Хамзат не смог закончить бой досрочно.



«Я видел, что многие критиковали Хамзата, так как бой был для него тяжёлым. Люди думали, что Чимаев будет стрелять лазерами из глаз. Но он человек. Да, он очень и очень хорош. Но Гилберт силён, я знал, что он так легко не сдастся. Хамзат выглядел здорово, он был 11-м номером рейтинга и победил второго номера.



Хамзат обладает отличными навыками, он хорош во всём. У него мало слабых мест, но он показал, что является человеком, я это и так знал. Ему можно нанести урон, можно потрясти и даже нокаутировать.



Хамзат побеждает всех в дивизионе. Но не меня. Думаю, что я смогу победить там всех», — цитирует Брэди BJPenn.