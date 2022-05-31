Царукян: в России максимум 10 нормальных городов. Остальные плохие, бедные
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Российский боец ММА Арман Царукян высказался о жизни в стране. По мнению спортсмена, в России нормально живут лишь жители 6-10 городов.
«Была ли жёсткой уличная жизнь в Хабаровске? Да. Если у тебя были хорошие часы или цепь, тебе нужно было иметь при себе нож или быть хорошим бойцом, чтобы у тебя это не отобрали.
Происходило ли это только в Хабаровске? Нет. У нас в России есть шесть, максимум 10 нормальных городов. Остальные города плохие, бедные города. Люди работают за $ 300, работают, чтобы просто выжить. На еду и жильё, больше ничего. Не могут поехать куда-то в отпуск. И когда они приезжают в Москву — это для них лучший вариант. Причём прибывают туда даже не на самолётах, а на поездах», — сказал Царукян в The Sevan Podcast.
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