Пауло Косту арестовали за то, что он ударил медсестру

Бразильского бойца ММА Пауло Косту задержала полиция. Он ударил медсестру локтем в лицо, сообщает портал G1. Спортсмен отказался пройти вакцинацию и атаковал медсестру.



Сообщается, что Коста пришёл в торговый центр, чтобы получить сертификат о вакцинации. Врачи потребовали, чтобы он сделал прививку. Сам боец утверждал, что уже был привит. В ходе конфликта Пауло толкнул медсестру и ударил её локтем. Он забрал карту и собирался уйти, но его задержала полиция. По данным издания, медсестра не получила серьёзных повреждений.



Последний бой Коста провёл на турнире UFC Vegas 41, его соперником был Марвин Веттори. Бой завершился победой Марвина единогласным решением судей. Коста не смог сделать требуемый лимит среднего дивизиона UFC. Когда бразилец понял, что не успеет сделать нужный вес, то попросил Веттори согласиться на бой в рамках более тяжёлой весовой категории.

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