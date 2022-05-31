Менеджер Емельяненко рассказал о лечении бойца в реабилитационном центре

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, рассказал, что его клиент находится в одной из реабилитационных клиник Екатеринбурга. Там он проходит лечение от алкогольной зависимости.
«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут ему во вред — никто в таком состоянии не тренируется.
Поэтому сейчас основная задача — вывести Александра из того состояния в нормальное, и только после этого начать плавные тренировки. Думаю, если всё будет хорошо, тренироваться тоже будем в Екатеринбурге. Москва на Сашу плохо влияет.
Бои — это минимум ущерба, который он может нанести сам себе. Когда у него нет боёв, тогда он в худшей форме. Когда у него есть бой, у него есть цель, есть режим — а когда нет боя, он и не тренируется.
Саше нужны бои, чтобы выходить из этого состояния, чтобы он не был в виде, в котором он периодически появляется. Только бои стимулируют его на адекватное здоровое состояние», — сказал Бурчак на YouTube-канале «Ушатайка».
Алкогольный угар и дёргание за соски. Самые странные суеверия бойцов UFC:
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