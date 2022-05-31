Okko эксклюзивно покажет чемпионат России по MMA

Okko будет эксклюзивно транслировать чемпионат России по MMA, который пройдёт в Астрахани. Okko покажет предварительные поединки 4 июня и финальные схватки 5 июня. Трансляции начнутся в 11:00 и 14:00 мск соответственно. Турнир будет доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей.

На Okko можно будет посмотреть схватки чемпионата России по смешанным единоборствам среди мужчин в 10 весовых категориях и бои неофициальных Всероссийских соревнований среди женщин в шести весовых категориях. За расписанием поединков можно следить в социальных сетях Okko MMA.

В рамках Чемпионата России по MMA среди мужчин выступят такие атлеты, как Шамсутдин Махмудов, Ислам Багомедов, Джамал Меджидов, Юсуп Магомедов, Шамиль Курамагомедов, Курбан Омаров, Магомед Асипов, Магомед Шахрудинов, Абдула Алиев, Фарход Рахмоналиев и другие. В неофициальном зачете среди женщин заявлены такие опытные спортсменки, как Александра Митина, Яна Романова, Земфира Алиева, Малика Кучаева, Любовь Сальникова, Нина Харинова, Алена Агишева и Дарья Пирогова.

«Okko предлагает всем ценителям единоборств присоединиться к просмотру чемпионата России по MMA 4 и 5 июня. Мы первыми покажем это знаковое для развития российских боевых искусств событие в высоком качестве и с профессиональными комментариями от редакции Okko Спорт. Уверен, чемпионат России по MMA подарит зрителям много ярких моментов и, быть может, зажжет новые звёзды в мире единоборств», — сказал гендиректор Okko Спорт Олег Манжа.

Промо чемпионата России по ММА