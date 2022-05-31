Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это важно для американских фанатов». Уайлдер заявил, что не завершит карьеру

«Это важно для американских фанатов». Уайлдер заявил, что не завершит карьеру
Комментарии

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что не планирует завершать карьеру. О возможном уходе из спорта он говорил после поражения в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я не могу остановиться сейчас. Я должен продолжать моё путешествие. Я вас очень люблю, ребята. Нельзя заканчивать вот так. Это приключение продолжается.

Я доказал, что бокс даёт наслаждение и ожидание американского чемпиона. Как только его не будет, бокс умрёт. Я — живое доказательство. Я слышу пожелания болельщиков, их требования. Об этом говорят все, от бездомных до миллионеров. Американский тяжеловес делает дивизион интереснее и ярче, верьте мне», — сказал Уайлдер во время открытия статуи в его родном городе Тускалуза (штат Алабама, США).

Богатейший среди ушедших. Сколько денег успел заработать легендарный боксёр Мохаммед Али

Новость по теме
В родном городе Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022