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Хирн назвал приоритетного соперника Бивола в случае его добровольной защиты титула

Хирн назвал приоритетного соперника Бивола в случае его добровольной защиты титула
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Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super, россиянин Дмитрий Бивол, следующий поединок может провести с британцем Джошуа Буатси.

«Думаю, если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, скорее всего, он сразится с Буатси. Это может произойти в сентябре или октябре. Команда Буатси действительно хочет этого боя», — сказал Хирн в интервью на канале IFL TV в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Бетербиев просто завидует Биволу. Артур редко дрался с крутыми бойцами Бетербиев просто завидует Биволу. Артур редко дрался с крутыми бойцами
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