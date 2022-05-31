Хирн назвал приоритетного соперника Бивола в случае его добровольной защиты титула

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super, россиянин Дмитрий Бивол, следующий поединок может провести с британцем Джошуа Буатси.
«Думаю, если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, скорее всего, он сразится с Буатси. Это может произойти в сентябре или октябре. Команда Буатси действительно хочет этого боя», — сказал Хирн в интервью на канале IFL TV в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 31 мая 2022
-
18:05
-
16:54
-
15:39
-
15:12
-
14:20
-
14:08
-
12:31
-
12:22
-
11:41
-
10:52
-
09:02
-
00:06
- 30 мая 2022
-
22:48
-
21:32
-
20:37
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:48
-
15:58
-
14:37
-
13:14
-
12:43
-
11:41
-
10:54
-
09:32
-
05:49
-
03:46
-
00:20
- 29 мая 2022
-
23:24
-
21:59
-
20:53
-
20:06
-
18:38
-
17:35