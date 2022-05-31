Хирн назвал приоритетного соперника Бивола в случае его добровольной защиты титула

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super, россиянин Дмитрий Бивол, следующий поединок может провести с британцем Джошуа Буатси.



«Думаю, если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, скорее всего, он сразится с Буатси. Это может произойти в сентябре или октябре. Команда Буатси действительно хочет этого боя», — сказал Хирн в интервью на канале IFL TV в YouTube.



Напомним, в последнем поединке Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: