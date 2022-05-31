«Нокаутирует в шести раундах». Хирн дал прогноз на реванш Усик — Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что британский боксёр Энтони Джошуа нокаутирует представителя Украины Александра Усика в матче-реванше.

«Послушайте, это мой прогноз — Джошуа нокаутирует Усика в шести раундах», — приводит в своих социальных сетях слова Хирна журналист Майкл Бенсон.



Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Вскоре после поражения Джошуа активировал пункт контракта о реванше.

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