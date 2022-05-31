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«В силу последних событий». Шлеменко оставил послание для А. Емельяненко

«В силу последних событий». Шлеменко оставил послание для А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко пожелал своему соотечественнику Александру Емельяненко здоровья, отреагировав на его недавнее состояние. Не так давно Александр приехал на интервью измотанным и при этом выглядел не совсем здоровым.

«В силу последних событий с Александром Емельяненко очень поучительная песня, желаю Александру здоровья и обрести Трезвость», — написал Шлеменко в своём телеграм-канале, прикрепив к посту песню Игоря Растеряева «Васильки да Ромашки», в которой поётся о страшных последствиях употребления алкоголя.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд:

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