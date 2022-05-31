«В силу последних событий». Шлеменко оставил послание для А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко пожелал своему соотечественнику Александру Емельяненко здоровья, отреагировав на его недавнее состояние. Не так давно Александр приехал на интервью измотанным и при этом выглядел не совсем здоровым.



«В силу последних событий с Александром Емельяненко очень поучительная песня, желаю Александру здоровья и обрести Трезвость», — написал Шлеменко в своём телеграм-канале, прикрепив к посту песню Игоря Растеряева «Васильки да Ромашки», в которой поётся о страшных последствиях употребления алкоголя.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд: