Экс-чемпион UFC Генри Сехудо анонсировал своё возращение в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о своём возвращении в октагон, дав понять, что реванш с экс-чемпионом лиги в легчайшем весе Домиником Крузом не является для него приоритетным. Ранее Круз бросил вызов ведущим бойцам дивизиона. Ветеран заявил, что готов провести бой с любым из топ-5 рейтинга.
«У Доминика была возможность, но он не смог продержаться со мной даже двух раундов. Это смешно. Он уже в прошлом. Становись в конец очереди. Я давал тебе возможность, но ты её не использовал. Мне нужен кто-то, кто способен продержаться со мной хотя бы на один раунд дольше.
Скорее всего, я буду драться ближе к концу года. С нетерпением жду этого. Я буду готов. Вы увидите лучшую версию Трипл Си. Я верну корону, потому что меня тошнит от всех этих парней», — приводит слова Сехудо MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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