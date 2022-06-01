Стерлинг: Чётр, продолжай во мне сомневаться

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что он вместе со своим товарищем, грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, ещё долгое время будут доминировать в их дивизионе.
«Когда люди начнут наконец учиться на ошибках? Пиллашоу, Чётр (искажённое имя, образованное от слов «Пётр» и «читер». — Прим. «Чемпионата»), продолжайте во мне сомневаться. Мы с Мерабом будем доминировать в этой весовой категории ещё долгие годы», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.
Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Бой проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу.
Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:
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