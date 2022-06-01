Стерлинг выразил готовность подняться на дивизион выше ради Мераба Двалишвили

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, являющийся чемпионом промоушена в легчайшем весе, выразил готовность подняться в полулёгкий или лёгкий дивизион, чтобы дать возможность побороться за титул в легчайшем весе грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.
«После следующей победы Мераба мне, вероятно, придётся подняться на дивизион выше, чтобы дать ему шанс, который он заработал, он должен побороться за пояс и войти в историю Грузии. Мы решим вопрос с этим», — гласит публикация Двалишвили в «Твиттере».
Пётр Ян прокомментировал конфликт с Двалишвили.
Напомним, титул чемпиона в лёгком весе является вакантным, после того, как Чарльз Оливейра не сумел сделать вес к титульному бою с американцем Джастином Гэтжи, в котором победа осталась за бразильцем. В полулёгком весе же обладателем пояса является Александр Волкановски.
Двалишвили же идёт на серии из семи побед кряду, последняя из которых состоялась над Марлоном Мораесом в сентябре 2021 года.
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