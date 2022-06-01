Александр Емельяненко отреагировал на слова экс-чемпиона М-1 Дивнича в свой адрес

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, поблагодарив соотечественника, бывшего чемпиона М-1 Максима Дивнича за тёплые слова в свой адрес. Максим их высказал не так давно, комментируя состояние Александра.



«Спасибо Максу Дивничу и всем за поддержку! Это очень важно для меня», — написал Емельяненко.



Ранее сообщалось, что Емельяненко приступил к тренировкам в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах. Сразиться соперники должны в сентябре 2022 года.

А. Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком: