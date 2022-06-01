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Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами. Видео

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами. Видео
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео своей тренировки. Мераб продемонстрировал подписчикам технику ударов ногами.

«Тренажёрный зал закрыт, работаем без выходных», — подписал видеозапись Двалишвили.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:

Напомним, в последнем бою Двалишвили встречался с представителем Бразилии Марлоном Мораесом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 266 и был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для грузинского бойца эта победа стала седьмой кряду в девяти боях промоушена Даны Уайта.

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