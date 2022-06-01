Шлеменко назвал причину, по которой Волкову даже в случае поражения лучше оставаться в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.



«Конечно, верю в победу над Розенстрайком, почему нет? Саня умеет драться, умеет собираться. У него есть духовые качества, а это самое главное для бойца. Да, иногда не получается, где-то, может, они просчитались в тактике, где-то не доработали. Но главное, что он не останавливается, идёт вперёд. Волков тренировался на высоте 1400 метров? Наверное, проблемы с выносливостью хотят так решить.

Стоит ли уходить в другую лигу в случае поражения? Он же всё равно в топ-10. Вернуться в Bellator? Это не так просто сейчас. Это не только от него зависит. В первую очередь, думаю, от гонорара это зависит», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.