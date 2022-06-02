Василевский: Орловский был куском мяса, его выносили все подряд за секунду

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, почему Александру Волкову не стоит уходить из UFC в случае поражения от Жаирзиньо Розенстрайка. В пример Василевский привёл Андрея Орловского.



«Думаю, даже если Волков проиграет, это не фатально. Можно оставаться в UFC и драться. Могу привести пример – Андрей Орловский, который проигрывал по пять боёв подряд, в общем-то, был куском мяса по большому счёту. Но не падал духом, восстанавливался, не терял мотивацию, не забывал, что он всё-таки Андрей Орловский, такой потрясающий боец. И шёл дальше, ему уже под 50 лет, и он дерётся очень даже успешно в последнее время. Причём у него были невероятные спады, когда его выносили за секунду все подряд. Так что не надо никого слушать – если проиграет, надо ещё больше пересмотреть свою подготовку и двигаться дальше», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.