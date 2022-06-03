Василевский рассказал, благодаря чему Евлоев может стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о том, сможет ли Мовсар Евлоев стать чемпионом UFC. 4 июня Евлоев проведёт бой с Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.



«Вижу ли Евлоева чемпионом UFC? Почему нет? Он очень дисциплинирован, предан своему делу — а это, наверное, главные качества, которые могут привести его к этому. Плюс у него есть база для этого, опыт, класс высокий. Никогда не видел Дэна Иге, но думаю, что Евлоев может его пройти, раз мы говорим, что Мовсар может стать чемпионом», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.