Василевский рассказал, благодаря чему Евлоев может стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о том, сможет ли Мовсар Евлоев стать чемпионом UFC. 4 июня Евлоев проведёт бой с Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.
«Вижу ли Евлоева чемпионом UFC? Почему нет? Он очень дисциплинирован, предан своему делу — а это, наверное, главные качества, которые могут привести его к этому. Плюс у него есть база для этого, опыт, класс высокий. Никогда не видел Дэна Иге, но думаю, что Евлоев может его пройти, раз мы говорим, что Мовсар может стать чемпионом», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.
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