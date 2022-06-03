Василевский: уверен, Тактаров вряд ли посоветует Фахретдинову что-то дельное

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский сомневается, что Олег Тактаров сможет помочь в углу Ринату Фахретдинову во время боя с Андреасом Михайлидисом на UFC Fight Night 207.



«Наверное, для Рината это важно. Если он его позвал, то видит для себя подкрепление в лице Олега. Уверен, что Олег вряд ли может посоветовать что-то дельное, тем более что он не готовился с ним вместе — но само его присутствие, наверное, важно для Рината, так что почему нет? Если он чувствует, что ему нужно для первого боя подпитаться энергетикой старого доброго Олега», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, о возможности секундировать Рината Фахретдинова сообщил сам Олег Тактаров, а первый боец в UFC из Татарстана подтвердил это в эксклюзивном интервью «Чемпионату».