«Тогда отказать будет сложно». Тренер Адесаньи — о том, как Махачеву получить бой за титул

Юджин Бареман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, выразил сомнение, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев в скором времени получит титульный поединок в UFC, несмотря на своё звёздное имя. По мнению Баремана, Исламу необходимо и дальше побеждать, тогда этот шанс ему дадут.

«Должен ли Ислам быть следующим бойцом, который поборется за титул? Вы знаете, он, вероятно, заслуживает этого, но получит ли он титульный бой — другой вопрос. Дело в том, что для того, чтобы заставить фанатов выложить свои деньги за просмотр боя, нужно обладать определённым стилем, а у него он не самый приятный. Так что его путь к титулу будет заключаться в том, чтобы просто продолжать побеждать. В конце концов отказать ему будет уже сложно», — приводит слова Баремана Sportskeeda со ссылкой на его интервью на канале Submission Radio в YouTube.

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