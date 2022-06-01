«Тогда отказать будет сложно». Тренер Адесаньи — о том, как Махачеву получить бой за титул

Юджин Бареман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, выразил сомнение, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев в скором времени получит титульный поединок в UFC, несмотря на своё звёздное имя. По мнению Баремана, Исламу необходимо и дальше побеждать, тогда этот шанс ему дадут.
«Должен ли Ислам быть следующим бойцом, который поборется за титул? Вы знаете, он, вероятно, заслуживает этого, но получит ли он титульный бой — другой вопрос. Дело в том, что для того, чтобы заставить фанатов выложить свои деньги за просмотр боя, нужно обладать определённым стилем, а у него он не самый приятный. Так что его путь к титулу будет заключаться в том, чтобы просто продолжать побеждать. В конце концов отказать ему будет уже сложно», — приводит слова Баремана Sportskeeda со ссылкой на его интервью на канале Submission Radio в YouTube.
Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC:
- 1 июня 2022
-
12:37
-
11:54
-
11:30
-
11:03
-
10:28
-
10:06
-
10:00
-
09:15
-
07:54
-
00:36
- 31 мая 2022
-
23:25
-
22:30
-
21:03
-
20:42
-
19:45
-
18:50
-
18:05
-
16:54
-
15:39
-
15:12
-
14:20
-
14:08
-
12:31
-
12:22
-
11:41
-
10:52
-
09:02
-
00:06
- 30 мая 2022
-
22:48
-
21:32
-
20:37
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:48