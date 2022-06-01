Отец Макгрегора резко ответил Зеленскому после его критики сына за фото с Путиным

Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, отреагировал на недавнюю критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес своего сына. Зеленский не так давно высказал недовольство фотографией Конора с президентом России Владимиром Путиным.



«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта», — написал отец Макгрегора в своих социальных сетях.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на турнире UFC 264. В главном поединке Конор тогда встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Дастин одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках: