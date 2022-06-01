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«Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождётесь». А. Емельяненко показал свою тренировку

«Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождётесь». А. Емельяненко показал свою тренировку
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав, как проводит тренировку, готовясь к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Лет 10 меня списывают со счетов. Не дождётесь», — подписал видео Емельяненко.

Емельяненко- хейтерам: не дождëтесь!

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

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