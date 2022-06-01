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Двалишвили отреагировал на готовность Стерлинга подняться на дивизион выше

Двалишвили отреагировал на готовность Стерлинга подняться на дивизион выше
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, отреагировав на слова своего товарища, чемпиона промоушена в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ранее Алджэмейн выразил готовность подняться в полулёгкий или лёгкий дивизион, чтобы дать возможность Мерабу побороться за титул в легчайшем весе.

«Алджо — золотой человек. Я многому у него научился, и именно он во многом способствовал моему успеху», — написал Двалишвили.

Титул UFC в лёгком весе является вакантным, после того как бразилец Чарльз Оливейра не смог уложиться в вес к титульному поединку с американцем Джастином Гэтжи, в котором победа осталась за бразильцем. Двалишвили идёт на серии из семи побед кряду, последняя из которых состоялась в бою с Марлоном Мораесом в сентябре 2021 года.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:

Лютый Двалишвили или отбитый О’Мэлли. Кто следующий для Яна Лютый Двалишвили или отбитый О’Мэлли. Кто следующий для Яна
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