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«Это сломанный бизнес». Дана Уайт жёстко раскритиковал профессиональный бокс

«Это сломанный бизнес». Дана Уайт жёстко раскритиковал профессиональный бокс
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не рассматривает бокс в контексте развития своей промоутерской деятельности.

«Каждый раз, когда я даже просто пытаюсь подумать о том, что я мог бы сделать в боксе, то говорю себе: «Зачем мне всё это?» Вы же понимаете, о чём я? Зачем вообще погружаться в этот кошмар? Вот почему я до сих пор ничего не делал там. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для того, кто попытается это исправить», — приводит слова Уайта MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Blockasset в YouTube.

Ранее чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг подверг критике соотечественника Майкла Чендлера, который поддержал Уайта в вопросе гонораров бойцов.

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