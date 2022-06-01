«Это сломанный бизнес». Дана Уайт жёстко раскритиковал профессиональный бокс

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не рассматривает бокс в контексте развития своей промоутерской деятельности.



«Каждый раз, когда я даже просто пытаюсь подумать о том, что я мог бы сделать в боксе, то говорю себе: «Зачем мне всё это?» Вы же понимаете, о чём я? Зачем вообще погружаться в этот кошмар? Вот почему я до сих пор ничего не делал там. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для того, кто попытается это исправить», — приводит слова Уайта MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Blockasset в YouTube.

Ранее чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг подверг критике соотечественника Майкла Чендлера, который поддержал Уайта в вопросе гонораров бойцов.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте: