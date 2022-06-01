Вячеслава Дацика лишили статуса ИП, который он получил всего 12 дней назад

Федеральная налоговая служба по Приморскому краю признала недействительной регистрацию известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом информирует 47news.
Статус ИП Дацик получил 19 мая во Владивостоке. Таким образом, он у него был всего 12 дней. В качестве причины отмены регистрации называется судимость бойца. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не допускается, если не истёк срок, на которое это лицо лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
Дацик досрочно вышел из колонии в ноябре 2020 года. Спортсмен был осуждён за незаконное пересечение границы.
А. Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком:
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