Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслава Дацика лишили статуса ИП, который он получил всего 12 дней назад

Вячеслава Дацика лишили статуса ИП, который он получил всего 12 дней назад
Комментарии

Федеральная налоговая служба по Приморскому краю признала недействительной регистрацию известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом информирует 47news.

Статус ИП Дацик получил 19 мая во Владивостоке. Таким образом, он у него был всего 12 дней. В качестве причины отмены регистрации называется судимость бойца. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не допускается, если не истёк срок, на которое это лицо лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

Дацик досрочно вышел из колонии в ноябре 2020 года. Спортсмен был осуждён за незаконное пересечение границы.

А. Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком:

«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года «Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022