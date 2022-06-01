Дацик: не считаю, что Емельяненко мне был соперником и раньше, а тем более сейчас

Российский боец ММА Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Емельяненко. Он пройдёт по правилам бокса. Дацик выразил уверенность в том, что намного превосходит соперника.
«Саша чуть-чуть помоложе меня. Но уже скорость у него не та. Я не считаю, что он и раньше мне был соперником, но тем более сейчас, когда он загубил свою форму и профессионализм бухлом», — сказал Дацик на YouTube-канале «Ушатайка».
Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
А. Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком:
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