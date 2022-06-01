Бивол высказался о судействе в поединке с Альваресом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал судейство в поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. Россиянин одержал победу единогласным решением судей. Бивол признался, что не рассчитывал на объективное судейство.
«В пятом раунде у меня не было ощущения, что я проигрываю бой. То есть если брать пятый раунд, то я бы, получается, проиграл по запискам? У меня такого ощущения не было. Ну, это субъективный вид спорта, поэтому ладно. То, что я боксирую с Канело — думаю, каждый понимал, что в плане судейства всё будет на его стороне. Поэтому всё нормально, я доволен исходом, а это главное. Даже комментировать это особо не хочу», — сказал Бивол.
Россиянин одержал уже 20-ю победу в 20 боях. Для Канело это поражение стало лишь вторым в карьере.
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