Иге — о бое с Евлоевым: найду момент и прикончу этого парня

Американский боец Дэн Иге поделился ожиданиями от поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым. Их бой состоится 4 июня на турнире UFC Fight Night.
«Я рассчитывал получить в соперники кого-то из топ-10 дивизиона. Но получилось подраться с Евлоевым. Он — многообещающий и реально хороший проспект, он отлично смотрелся в боях в UFC. Этот бой будет хорошим испытанием для нас обоих. Для него это отличный способ показать, что он потенциальный контендер, для меня — проверить этого парня.
Думаю, мы будем драться все три раунда. Никто ещё не сумел сломить этого парня. Но он — человек. И я знаю, что у меня есть способность ломать таких парней. Я буду искать переломный момент боя и, когда найду его, прикончу этого парня.
У каждого бойца есть такой переломный момент. Мне нужно вернуть свои победы. Если я хочу стать чемпионом, я не могу быть чемпионом с серией из двух побед. Мне нужна серия. И я намерен её набить», — цитирует Иге BJPenn.
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