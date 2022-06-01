Дос Сантос признался, что зарабатывает в промоушене Хабиба больше, чем Нганну в UFC

Бразильский боец ММА Джуниор дос Сантос рассказал о своих гонорарах в промоушене Eagle FC, который принадлежит экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. По словам спортсмена, он зарабатывает даже больше, чем чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
«Я зарабатываю чуть меньше, чем я зарабатывал в моих последних боях UFC, но при этом больше, чем когда я был чемпионом. И больше, чем зарабатывает нынешний чемпион UFC в тяжёлом весе», — сказал дос Сантос на YouTube-канале Encarad.
По словам бразильца, гонорар Нганну составляет порядка $ 650 тыс. Таким образом, дос Сантос утверждает, что зарабатывает больше Фрэнсиса.
Нурмагомедов начал развивать собственный промоушен после того, как завершил карьеру в ММА. Турниры Eagle FC проходят в России и США.
Почему Хабиб – не величайший в истории?
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