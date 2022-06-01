«Меня называют украинским Конором». Боец UFC — о схожести с Макгрегором

Украинский боец Аскар Можаров ответил журналисту, который заявил, что его татуировка похожа на тату Конора Макгрегора.
«Это не тату как у Конора Макгрегора. Ребята, это такой же олдскульный стиль, но другая картинка, окей? Вдохновился ли я после того, как увидел Конора? Да, на самом деле, в моей стране люди называют меня украинским Конором Макгрегором, но это другая тату. Мне нравится Конор, но я Аскар», – сказал Можаров на пресс-конференции.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор является одной из главных звёзд UFC. Бывший чемпион организации известен не только своим ярким стилем, но и эпатажным поведением. В настоящее время он восстанавливается после перелома ноги, полученного в поединке с американцем Дастином Порье.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
- 1 июня 2022
-
21:33
-
21:06
-
20:46
-
20:40
-
19:34
-
18:45
-
18:21
-
17:57
-
16:58
-
16:31
-
15:44
-
14:46
-
13:46
-
13:05
-
12:37
-
11:54
-
11:30
-
11:03
-
10:28
-
10:06
-
10:00
-
09:15
-
07:54
-
00:36
- 31 мая 2022
-
23:25
-
22:30
-
21:03
-
20:42
-
19:45
-
18:50
-
18:05
-
16:54
-
15:39
-
15:12
-
14:20