«Меня называют украинским Конором». Боец UFC — о схожести с Макгрегором

Украинский боец Аскар Можаров ответил журналисту, который заявил, что его татуировка похожа на тату Конора Макгрегора.



«Это не тату как у Конора Макгрегора. Ребята, это такой же олдскульный стиль, но другая картинка, окей? Вдохновился ли я после того, как увидел Конора? Да, на самом деле, в моей стране люди называют меня украинским Конором Макгрегором, но это другая тату. Мне нравится Конор, но я Аскар», – сказал Можаров на пресс-конференции.



Ирландский боец ММА Конор Макгрегор является одной из главных звёзд UFC. Бывший чемпион организации известен не только своим ярким стилем, но и эпатажным поведением. В настоящее время он восстанавливается после перелома ноги, полученного в поединке с американцем Дастином Порье.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?