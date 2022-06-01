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«Меня называют украинским Конором». Боец UFC — о схожести с Макгрегором

«Меня называют украинским Конором». Боец UFC — о схожести с Макгрегором
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Украинский боец Аскар Можаров ответил журналисту, который заявил, что его татуировка похожа на тату Конора Макгрегора.

«Это не тату как у Конора Макгрегора. Ребята, это такой же олдскульный стиль, но другая картинка, окей? Вдохновился ли я после того, как увидел Конора? Да, на самом деле, в моей стране люди называют меня украинским Конором Макгрегором, но это другая тату. Мне нравится Конор, но я Аскар», – сказал Можаров на пресс-конференции.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор является одной из главных звёзд UFC. Бывший чемпион организации известен не только своим ярким стилем, но и эпатажным поведением. В настоящее время он восстанавливается после перелома ноги, полученного в поединке с американцем Дастином Порье.

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