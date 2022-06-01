«Я выбрал спорт». Украинский боец UFC ответил, почему не вернулся на родину

Украинский боец Аскар Можаров рассказал, планировал ли он вернуться в родную страну. 4 июня Можаров подерётся с Алонзо Менифилдом на турнире UFC Fight Night 207.



«Когда случился такой траур у нас в стране, у меня были мысли вернуться на родину, так как все мои друзья, все бойцы это сделали. Каждый поступил бы так в такой ситуации. Но мои близкие люди, моя семья мне посоветовали всё-таки драться, так как у меня есть возможность больше проявить себя, помочь своей семье и родине. Конечно же, я выбрал всё-таки спорт и бой, так как пользы больше будет от этого», — сказал Можаров на пресс-конференции.



Ранее многие спортсмены из Украины вступали в территориальную оборону. В частности, оружие в руки взяли известные боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко. Но в дальнейшем Усик уехал из страны, чтобы подготовиться к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

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