Розенстрайк: бой с Волковым закончится в первом или втором раунде

Суринамский боец ММА Жаирзиньо Розенстрайк поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым. Соперник российского бойца выразил уверенность в том, что бой будет завершён досрочно.
«Это хорошее и известное имя. Он большой парень, для меня это хорошая возможность. Готовиться к нему было вызовом – он высокий, у него больше размах рук. Но что есть, то есть. Я собираюсь стать для него проблемой. Я не думаю, что он будет стоять и обстреливать меня. Он может провести мне тейкдаун. Не думаю, что это будет длинный бой — полагаю, он закончится в первом или втором раунде. Бой Волкова с Аспиналлом? Я был удивлён, потому что мы знаем, что Волков – жёсткий парень, но это было очень быстро. Это никак меня не интересует. Я другой тип бойца, у меня иной стиль», – сказал Розенстрайк на пресс-конференции.
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