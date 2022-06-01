Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев: хочу финишировать Иге в первом раунде и получить титульный бой

Евлоев: хочу финишировать Иге в первом раунде и получить титульный бой
Комментарии

Российский боец ММА Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от поединка с американцем Дэном Инге. Их бой состоится на турнире UFC Fight Night 4 июня мск.

«Мой соперник – хорошее имя, но я уверен, что ничего не помешает мне. Он хорош в борьбе, кардио, боксе, но я лучше. Я докажу это в бою и финиширую этого парня. Большая арена – то, что мне нужно. Большая клетка – много места для оппонента, чтобы убегать. Надеюсь, после этого боя мне дадут более хорошее имя для титульного поединка. Я хочу финишировать его в первом раунде, мне не нужно три раунда. Выступать в соглавном событии – это здорово, но мой план – мейн-ивент, а затем, возможно, титульный бой», – сказал Евлоев на пресс-конференции.

Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора:

Новость по теме
Иге — о бое с Евлоевым: найду момент и прикончу этого парня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022