Волков — о поражении от Аспиналла: ментальные проблемы, связанные с проходящим в мире

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение в поединке с британцем Томом Аспиналлом. Бой завершился досрочно, после того как британский спортсмен успешно провёл болевой приём.
«Иногда такое случается, я не буду оправдываться. Мой соперник был хорош, Аспиналл — действительно классный боец. У него большое будущее, посмотрим, как далеко он пойдёт. Нет никаких оправданий, он просто был лучше. Я был в хорошей форме, всё было хорошо. Возможно, какие-то ментальные проблемы, связанные с происходящим в мире, но такое случается в нашем спорте, и я готов к этому», – сказал Волков на пресс-конференции.
Следующим соперником Волкова станет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Их бой состоится на турнире UFC Vegas, который пройдёт 4 июня мск.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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