Волков рассказал, за счёт чего победит Розенстрайка

Российский боец ММА Александр Волков рассказал об ожиданиях от поединка с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком. Их поединок пройдёт 4 июня мск на турнире UFC Fight Night.



«Это важно для меня – быть задействованным в UFC, делать мою работу. Благодарен за возможность быть в карде и главном событии. Мой оппонент весьма опасен, у него много силы в кулаках, он хороший ударник. Но у меня в карьере было много таких парней, я верю, что я тоже хорош в стойке. Постараюсь сделать всё возможное и верю, что моя техника намного лучше, чем у него. Несомненно, я техничен, у меня много мощи в ударах ногами, я лучше в борьбе и грэпплинге. Думаю, это будет хороший бой для меня, но посмотрим, что получится.



В бою я буду терпеливым, но в то же время собираюсь прессинговать его. Мне нужно не давать ему возможность идти вперёд. Я буду держать дистанцию, но при этом давить на него, проявлять инициативу. Иногда крупные ударники встречаются в октагоне, и бой может быть немного скучным, потому что соперники опасаются друг друга. Верю, что этот бой закончится быстро. Несомненно, я постараюсь его нокаутировать, но это будет непросто, потому что у него жёсткий подбородок. Многие били его в голову, но ему было нипочём», — сказал Волков на пресс-конференции.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: