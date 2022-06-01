Волков назвал фаворита в поединке Аспиналла и Блэйдса

Российский боец ММА Александр Волков рассказал об ожиданиях от поединка тяжеловесов Тома Аспиналла и Кёртиса Блэйдса. Волков признал, что считает Аспиналла небольшим фаворитом. Британец был последним соперником российского бойца. Поединок закончился яркой победой Аспиналла, который заставил соперника сдаться.



«Сложно предсказать, потому что Блэйдс тоже улучшается, у него тоже хорошая стойка. Думаю, в этом поединке шансы 60% на 40% в пользу Аспиналла», — сказал Волков на пресс-конференции.



Сам Волков очередной бой проведёт на турнире UFC Fight Night. Он будет проходить 4 июня мск. А соперником российского тяжеловеса станет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: