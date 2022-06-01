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«Сейчас я больше похож на Оби-Ван Кеноби». Волков — о своём псевдониме

«Сейчас я больше похож на Оби-Ван Кеноби». Волков — о своём псевдониме
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Российский боец ММА Александр Волков высказался о своём псевдониме. Он выступает под прозвищем Драго.

«Изначально этот никнейм появился, когда я впервые приехал в США 11-12 лет назад. Люди сказали, что я выгляжу как Драго, а произносить «Александр Волков» – сложновато для американцев. Мне дали это имя, и я до сих пор Драго. Хотя сейчас я больше похож на Оби-Ван Кеноби или кого-то такого», — сказал Волков на пресс-конференции.

Волков очередной бой проведёт на турнире UFC Fight Night. Он будет проходить 4 июня мск. А соперником российского тяжеловеса станет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Предыдущим соперником россиянина был британец Том Аспиналл. Их бой завершился досрочно, британский спортсмен победил с помощью болевого приёма.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE! UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE!
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