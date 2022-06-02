Боец UFC Коста опубликовал заявление после слухов об аресте за нападение на медсестру

Бразильский боец UFC Пауло Коста опубликовал официальное заявление после того, как СМИ сообщили о его аресте. Ранее утверждалось, что Косту арестовали после того, как он ударил медсестру, которая требовала, чтобы он вакцинировался. Спортсмен опроверг появившуюся информацию об аресте.



«Пауло Коста и вся команда отвергает любое насилие. Пауло — профессиональный спортсмен, который полностью посвящён тренировкам, соблюдает правила, дисциплинирован. Его философия полностью не соответствует этой истории. Он не приемлет такие методы. Обвинения не соответствуют тому, что происходило на самом деле.



Будут осуществлены необходимые юридические процедуры, которые позволят всё установить», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях Косты.

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