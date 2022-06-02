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Алибасов и Джигурда провели боксёрский поединок, который закончился скандалом

Алибасов и Джигурда провели боксёрский поединок, который закончился скандалом
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2 июня состоялся турнир промоушена Epic Fighting Championship. В главном событии встретились 51-летний шоумен Никита Джигурда и 36-летний сын известного продюссера Бари Алибасов.

Поединок проводился по правилам бокса и продлился всю дистанцию – 3 раунда по 2 минуты. В первом раунде бой был близким, соперники ничем особенно не выделились. Во второй двухминутке Джигурда сумел отправить Бари (сына Алибасов назвал своим именем) в нокдаун. Более того, Алибасов выполнил тейкдаун, за что судья снял с него один балл.

В третьем раунде Джигурда продолжил активность и был наказан. Более молодой соперник поймал его джебом навстречу и судья открыл счёт. Концовку Джигурда провёл активнее, несмотря на значительный урон, который отражался на его лице.

Судьи раздельным решением отдали победу Алибасову. Секундант одиозного актёра прямо в ринге заявил протест на это решение, аргументировав свою позицию тем, что бой был близкий, по нокдаунам была ничья, но с Алибасова при этом сняли балл.

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