Порье после случая Оливейры призвал UFC перейти на электронные весы

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о проваленной весогонке экс чемпиона организации Чарльза Оливейры. Перед титульным боем с американцем Джастином Гэтжи бразилец не смог согнать вес и был лишён пояса. По мнению Порье, UFC стоит перейти на электронные весы, чтобы получать более точные результаты.



«Нам нужно перейти на электронные весы. Тогда мы избежим возможных проблем. Нельзя заставлять парня становиться на обычные весы, это как балансирование. И весы показывают, не хватает там пол фунта или ещё сколько-то. Надо, чтобы были точные цифры, чтобы они показывались на экране. Мне не нравится, что бойцы становятся на эти классические весы», — цитирует Порье The Fight.



Оливейра в итоге одержал победу в поединке с Гэтжи, но всё равно был лишён чемпионского пояса из-за неудачной весогонки.

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