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Тренер Волкановски объяснил, почему сомневается, что Махачеву дадут титульный бой

Тренер Волкановски объяснил, почему сомневается, что Махачеву дадут титульный бой
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Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски и чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи, поделился мнением о российском легковесе Исламе Махачеве. Он считается одним из претендентов на пояс в своём дивизионе.

«Должен ли Ислам стать следующим, кто бьётся за титул? Наверное, он это заслуживает. Но не уверен, что он получит титульный бой. Его задача — сделать так, чтобы фанаты покупали билеты. Но у него не самый яркий для зрителей стиль.

Поэтому его путь к титулу заключается в том, чтобы побеждать, побеждать и побеждать. Тогда ему не смогут отказать в титульном поединке», — сказал тренер в эфире Submission Radio.

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