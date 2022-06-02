Тренер Волкановски объяснил, почему сомневается, что Махачеву дадут титульный бой

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски и чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи, поделился мнением о российском легковесе Исламе Махачеве. Он считается одним из претендентов на пояс в своём дивизионе.



«Должен ли Ислам стать следующим, кто бьётся за титул? Наверное, он это заслуживает. Но не уверен, что он получит титульный бой. Его задача — сделать так, чтобы фанаты покупали билеты. Но у него не самый яркий для зрителей стиль.



Поэтому его путь к титулу заключается в том, чтобы побеждать, побеждать и побеждать. Тогда ему не смогут отказать в титульном поединке», — сказал тренер в эфире Submission Radio.

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