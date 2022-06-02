Оверим не исключил, что проведёт бой с Фёдором Емельяненко

Боец ММА Алистар Оверим заявил, что ещё не закончил с боями. 42-летний спортсмен не исключил, что проведёт бой с россиянином Фёдоом Емельяненко. Следующим соперником Оверима будет Бадр Хари, с которым они проведут поединок на турнире промоушена Glory.



«Нет, я ещё не закончил с ММА. Могу провести ещё один бой или два. Посмотрим. У меня запланирован поединок с Бадром, а там посмотрим.



Я уважаю Фёдора. Он мало дрался в течение нескольких лет. Мне не кажется, что правильно драться с тем, кто давно не выходил в октагон. Я бы не сказал, что этот бой меня сильно интересует, но посмотрим. Я думаю, что поединок с Фёдором может состояться. Посмотрим. Подобные вещи происходят очень быстро», — сказал Оверим в эфире MMA Hour.

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