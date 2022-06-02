Тим Цзю: в бою с Чарло впервые не буду фаворитом, и это хорошо

Австралийский боксёр Тим Цзю высказался о решении WBO назначить его обязательным претендентом на титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Соперником Цзю станет Джермелл Чарло.



«Настал мой момент, о нём мечтает каждый ребёнок. Самое лучше, что Чарло рассчитывает на лёгкую прогулку. Я гарантирую, что так не будет.



Да, он сейчас находится на пике. Но в поединке со мной ему не будет легко, я верю в свои способности. Конечно, легче сказать, чем что-то сделать. Но я докажу, что готов побеждать. Я знаю, что способен на это.



Впервые в карьере я не буду фаворитом. Но это хорошо. Если люди хотят выиграть немного денег, без проблем», — цитирует Цзю RingNews24.

В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).



Чарло в последнем бою нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку: