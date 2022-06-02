Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марлон Вера: Ян вызвал меня на бой, он это получит, выстрелю ему между глаз

Марлон Вера: Ян вызвал меня на бой, он это получит, выстрелю ему между глаз
Комментарии

Боец ММА Марлон Вера рассказал об ожиданиях от возможного поединка с россиянином Петром Яном. Вера пообещал, что устроит настоящий ад своему оппоненту. Изначально Марлон хотел провести бой с Домиником Крузом, но, похоже, ему придётся подраться с Яном.

Искать другого соперника у меня нет времени. Я иду вперёд, Ян вызвал меня на бой, он это получит. Гарантирую, что я остановлю этого парня. Выстрелю этому уродцу между глаз, и он — труп. Я буду драться с ним, пусть готовится к бою», — приводит слова Веры журналист Брэндан Шауб.

Вера в настоящее время идёт на серии из трёх побед. В последнем поединке он решением судей победил Роба Фонта. В свою очередь Ян в последнем бою решением судей уступил чемпиону UFC Алджэмейну Стерлингу.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Новость по теме
«Можешь идти к чёрту и не тратить моё время». Пётр Ян вновь жёстко ответил Марлону Вере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022