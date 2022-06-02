Марлон Вера: Ян вызвал меня на бой, он это получит, выстрелю ему между глаз

Боец ММА Марлон Вера рассказал об ожиданиях от возможного поединка с россиянином Петром Яном. Вера пообещал, что устроит настоящий ад своему оппоненту. Изначально Марлон хотел провести бой с Домиником Крузом, но, похоже, ему придётся подраться с Яном.



Искать другого соперника у меня нет времени. Я иду вперёд, Ян вызвал меня на бой, он это получит. Гарантирую, что я остановлю этого парня. Выстрелю этому уродцу между глаз, и он — труп. Я буду драться с ним, пусть готовится к бою», — приводит слова Веры журналист Брэндан Шауб.



Вера в настоящее время идёт на серии из трёх побед. В последнем поединке он решением судей победил Роба Фонта. В свою очередь Ян в последнем бою решением судей уступил чемпиону UFC Алджэмейну Стерлингу.

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