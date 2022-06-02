Чейл Соннен: Аспиналл даёт интервью, как 13-летний мальчик

Бывший боец UFC Чейл Соннен раскритиковал британского тяжеловеса Тома Аспиналла. По мнению Соннена, Аспиналл неправильно общается с прессой и ведёт себя слишком скромно. После перехода в UFC в июле 2020 года, Том одержал пять побед и не потерпел ни одного поражения.
«Аспиналл даёт интервью, как 13-летний мальчик. Он говорит, что пока не заслуживает поединка за титул временного чемпиона. Окей, тогда кто-то другой должен получить этот бой, раз он не готов. Он хочет показать себя скромным парнем. Ему вообще нельзя давать интервью», — цитирует Соннена BJPenn.
Следующим соперником Аспиналла станет Кёртис Блейдс. Они проведут поединок на турнире UFC 23 июля. Ожидается, что победитель боя сможет приблизиться к бою за титул.
Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:
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