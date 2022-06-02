Бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортируют из России в Таджикистан

Бойца ММА Саймумина Мадиева депортируют из России, сообщает телеграм-канал Baza. Спортсмен стал известен полгода назад, когда ролик с ним начал набирать популярность в «Тик-Токе». Ролик из спортзала «Москва, метро Люблино, работаем» набрал десятки миллионов просмотров.

26 мая Мадиева задержали полицейские. Оказалось, что у него нет регистрации. После этого Лефортовский суд осудил его по статье о нарушении правил миграционного учёта.



В настоящее время Мадиев находится в спецприёмнике. В ближайшие дни его депортируют в Таджикистан.

Мадиев — далеко не первый боец ММА, который из-за нарушения миграционных правил будет депортирован из России. Ранее из России депортировали Чоршанбе Чоршанбиева, которого уличили в многочисленных нарушениях ПДД.

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