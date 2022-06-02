Бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортируют из России в Таджикистан

Бойца ММА Саймумина Мадиева депортируют из России, сообщает телеграм-канал Baza. Спортсмен стал известен полгода назад, когда ролик с ним начал набирать популярность в «Тик-Токе». Ролик из спортзала «Москва, метро Люблино, работаем» набрал десятки миллионов просмотров.
26 мая Мадиева задержали полицейские. Оказалось, что у него нет регистрации. После этого Лефортовский суд осудил его по статье о нарушении правил миграционного учёта.
В настоящее время Мадиев находится в спецприёмнике. В ближайшие дни его депортируют в Таджикистан.
Мадиев — далеко не первый боец ММА, который из-за нарушения миграционных правил будет депортирован из России. Ранее из России депортировали Чоршанбе Чоршанбиева, которого уличили в многочисленных нарушениях ПДД.
Почему Хабиб – не величайший в истории?
- 2 июня 2022
-
16:08
-
15:19
-
14:39
-
13:56
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
11:47
-
10:23
-
09:31
-
09:05
-
07:07
-
00:17
- 1 июня 2022
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:01
-
22:46
-
21:33
-
21:06
-
20:46
-
20:40
-
19:34
-
18:45
-
18:21
-
17:57
-
16:58
-
16:31
-
15:44
-
14:46
-
13:46
-
13:05
-
12:37
-
11:54
-
11:30