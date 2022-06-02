«Никому нет дела до твоей чуши». Чендлер ответил на негативные слова Порье о себе

Американский боец ММА Майкл Чендлер прокомментировал высказывания соотечественника Дастина Порье. Ранее Порье заявил, что в UFC Чендлер не победил ни одного бойца, который одержал победу в предыдущем поединке. Также Дастин выразил уверенность, что он и ирландец Конор Макгрегор будут представлять большую опасность для Чендлера.
Ожидаемо Майкл негативно воспринял подобные комментарии.
«Никому нет дела до твоей чуши. Ты потерял свой блеск, а теперь пытаешься украсть его у других. Заткнись», — написал Чендлер в соцсетях.
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.
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