«Никому нет дела до твоей чуши». Чендлер ответил на негативные слова Порье о себе

Американский боец ММА Майкл Чендлер прокомментировал высказывания соотечественника Дастина Порье. Ранее Порье заявил, что в UFC Чендлер не победил ни одного бойца, который одержал победу в предыдущем поединке. Также Дастин выразил уверенность, что он и ирландец Конор Макгрегор будут представлять большую опасность для Чендлера.



Ожидаемо Майкл негативно воспринял подобные комментарии.



«Никому нет дела до твоей чуши. Ты потерял свой блеск, а теперь пытаешься украсть его у других. Заткнись», — написал Чендлер в соцсетях.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

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