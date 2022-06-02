Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Минеев сообщил об отмене следующего боя

Владимир Минеев сообщил об отмене следующего боя
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав об отмене своего следующего поединка с Тимуром Никулиным.

«Друзья, всем привет. Несколько слов об анонсированном противостоянии с Никулиным. Этот парень даже не смог наговорить достаточно, чтобы в него поверили. Пусть продолжает тренироваться и молоть чушь и дальше. А я открыт для более интересных предложений», — написал Минеев в соцсетях.

Изначально планировалось, что бой Минеева и Никулина состоится 12 июня, однако затем он был перенесён на 8 июля. Теперь же поединок и вовсе отменён.

Минеев провёл свой последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

«Дать пару раз и забрать 15 млн». Бой Минеева и Никулина станет очередным нелепым шоу? «Дать пару раз и забрать 15 млн». Бой Минеева и Никулина станет очередным нелепым шоу?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022