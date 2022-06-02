Пимблетт: Диллашоу — жулик, который ни разу не выигрывал пояс без стероидов

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт высказался о бывшем чемпионе лиги в легчайшем весе Ти Джее Диллашоу.
«Не забывай про своё прошлое, сарделька. Ты мелкий выскочка и жулик, который ни разу не выигрывал пояс без стероидов», — написал Пимблетт в своих социальных сетях.
Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировало Диллашоу на два года.
24 июля 2021 года Диллашоу вернулся в октагон, отбыв дисквалификацию. Соперником американского бойца был Кори Сэндхаген. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей. Он одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах.
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